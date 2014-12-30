韩国汇市：韩元小跌，投资人提防当局干预韩元/日圆走势

路透首尔12月30日 - 韩元兑美元 小幅下跌，但市场交投清淡
，多数投资者已经在年底前结清头寸。
0210GMT，韩元兑美元 报1,099.0，周一收在1,097.8。
韩元今年或下跌4%左右，因美元上涨以及日圆 走弱带来压力。
日圆兑美元跌向七年半低位。
日圆/韩元交叉汇率 在9.1203，略高于六年低点，投资者
警惕韩国金融当局可能采取干预措施，抑制韩元兑日圆升势。
3月三年期公债期货 上升2个基点至108.16。
0210 GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,099.0 1,097.8
日圆/韩元 9.1203/265 9.1077
韩国公债期货 * 108.16 108.14
韩国综合股价指数 1,915.47 1,927.86
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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(编译 洪曦; 审校 杜明霞)