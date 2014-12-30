版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 10:46 BJT

韩国汇市：韩元小跌，投资人提防当局干预韩元/日圆走势

路透首尔12月30日 - 韩元兑美元 小幅下跌，但市场交投清淡
，多数投资者已经在年底前结清头寸。
    
    0210GMT，韩元兑美元 报1,099.0，周一收在1,097.8。
    
    韩元今年或下跌4%左右，因美元上涨以及日圆 走弱带来压力。
日圆兑美元跌向七年半低位。
    
    日圆/韩元交叉汇率 在9.1203，略高于六年低点，投资者
警惕韩国金融当局可能采取干预措施，抑制韩元兑日圆升势。
    
    3月三年期公债期货 上升2个基点至108.16。
    
                                0210 GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元             1,099.0       1,097.8
    日圆/韩元      9.1203/265        9.1077
    韩国公债期货 *         108.16        108.14
    韩国综合股价指数    1,915.47      1,927.86
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    拉美货币报导         南非兰特报导          [ZAR/
CN]
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          EF
X=
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
X=

 (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐