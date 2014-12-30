韩国汇市：韩元小跌，投资人提防当局干预韩元/日圆走势

路透首尔12月30日 - 韩元兑美元 小幅下跌，但市场交投清淡 ，多数投资者已经在年底前结清头寸。 0210GMT，韩元兑美元 报1,099.0，周一收在1,097.8。 韩元今年或下跌4%左右，因美元上涨以及日圆 走弱带来压力。 日圆兑美元跌向七年半低位。 日圆/韩元交叉汇率 在9.1203，略高于六年低点，投资者 警惕韩国金融当局可能采取干预措施，抑制韩元兑日圆升势。 3月三年期公债期货 上升2个基点至108.16。 0210 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,099.0 1,097.8 日圆/韩元 9.1203/265 9.1077 韩国公债期货 * 108.16 108.14 韩国综合股价指数 1,915.47 1,927.86 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 洪曦; 审校 杜明霞)