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货币新闻 | 2014年 12月 30日 星期二 15:26 BJT

英国数据：12月房价较上年同期增幅为连续第四个月放缓--Nationwide

路透伦敦12月30日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周二公布，12月英国房屋价格同比涨幅连续第四个月放缓，英国13个地区中有12个区域的房价年增幅降温。

英国12月房价较上年同期增长7.2%，路透调查预估为增长7.5%，11月的同比升幅为8.5%。

英国12月房价较前月上涨0.2%，11月的按月增幅为0.3%。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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