表格：欧元区11月放贷进一步萎缩

路透法兰克福12月30日 - 欧洲央行周二公布，欧元区11月面向家庭 和企业的贷款进一步萎缩，但下降速度较上月略为放缓。 以下为详细数据(经季节调整)： 11月 10月 前值 M3货供额年增长率 3.1 2.5 (2.5) M3三个月移动平均年增长率 2.7 2.3 (2.3) 总信贷年增长率 -0.9 -1.3 (-1.3) 民间部门信贷年增长率 -1.4 -1.6 (-1.7) --放款年增率 -0.9 -1.1 (-1.1) 针对家庭的放款年增率 -0.4 -0.4 (-0.4) --消费信贷 0.1 0.1 (0.1) --购房贷款 -0.2 -0.2 (-0.2) 如欲浏览欧洲央行数据报告全文，请点选(here) 。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)