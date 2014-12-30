版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 30日 星期二 17:15 BJT

表格：欧元区11月放贷进一步萎缩

路透法兰克福12月30日 - 欧洲央行周二公布，欧元区11月面向家庭
和企业的贷款进一步萎缩，但下降速度较上月略为放缓。
    以下为详细数据(经季节调整)：
    
                               11月   10月       前值
    M3货供额年增长率           3.1    2.5       (2.5)
    M3三个月移动平均年增长率   2.7    2.3       (2.3)
    总信贷年增长率            -0.9   -1.3      (-1.3) 
    民间部门信贷年增长率      -1.4   -1.6      (-1.7)
      --放款年增率            -0.9   -1.1      (-1.1)
    针对家庭的放款年增率      -0.4   -0.4      (-0.4) 
      --消费信贷               0.1    0.1       (0.1)
      --购房贷款              -0.2   -0.2      (-0.2)
    如欲浏览欧洲央行数据报告全文，请点选(here)
。(完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐