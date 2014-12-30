香港已公布经济指标--2014/12/30

时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年% 2014年11月 零售销售值 +4.1* +1.4^ +8.5 2014年11月 零售销售量 +7.5* +4.3^ +9.1 2014年11月 综合消费物价指数(CPI) +5.1 +5.2 +4.3 2014年11月 甲类消费物价指数(CPI A) +7.2 +7.1 +4.4 2014年第三季 本地生产总值(GDP) +2.7 +1.8 +3.0 ------------------------------------------------------------------------------------------ 14年9-11月% 14年8-10月% 13年9-11月% 失业率 3.3 3.3 3.3 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为单位） 当月 前月 上年同期 2014年11月 贸易赤字／盈余 -52.2 -49.8 -44.6 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........