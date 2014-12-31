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货币新闻 | 2014年 12月 31日 星期三 17:06 BJT

表格: LME金属库存最新变化--12月31日

路透伦敦12月31日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
    品种             最新库存            变动
      铜              177,025          +4,775
      锡               12,045            持平
      铅              221,975             -25
      锌              691,600          -3,300
      铝            4,210,275          -6,575
      镍              413,148            +444
    铝合金             26,520            持平
    NASAAC             80,760            -120
     
    *NASAAC为北美特种铝合金。(完)
          
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>        
 品种   库存数据         库存分布              品种    库存数据         库存分布
 铜     MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>        铅     MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>        锡     MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金     MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA     MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     


 (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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