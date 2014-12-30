《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月30日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 国电集团 500 40 9 推迟发行 农业银行 AAA -- --

民生银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *云南省公路 20 10 12 1/7簿记建档 国开行 AA+ 1/8 1/9 开发投资 ======================================================================================= 内蒙古黄河 14 5 12 12/31簿记建档 中国银行 AA- 1/5 1/6 能源科技集团 ======================================================================================= 山东焦化集团 18 6 12 1/4簿记建档 交通银行 AA 1/6 1/7 ======================================================================================= 阳泉煤业 20 10 12 1/5簿记建档 交通银行 AAA 1/7 1/8 集团 ======================================================================================= 东方海洋 5 2.5 12 1/6簿记建档 华夏银行 A+ 1/8 1/9 ======================================================================================= 鄂尔多斯 14 3 12 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 电力冶金股份 ======================================================================================= 科达洁能 8 3 12 推迟发行 农业银行 AA -- -- =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *南京市玄武区 8 4 3 1/7簿记建档 南京银行 AA 1/8 1/9 国资投资管理控股(集团) ======================================================================================= 山西乡宁 6 6 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 焦煤集团 ======================================================================================= 南宁城市 25 10 5 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 建设投资集团 ======================================================================================= 深圳华强集团 13 13 3 推迟发行 浦发银行 AA -- -- =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 北京农业中小 2.4 2.4 3 推迟发行 北京银行 AA+ -- -- 企业集合票据 (北京首创融资担保公司和北京农业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)