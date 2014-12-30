台湾货币市场：短率在高位徘徊，年底前最后倒数交易量略减

* 跨年拆款利率仍在高位游走

* 短票利率区间底部下移

* 银行供给增多持续改善流动性

记者 林妙容

路透台北12月30日 - 台湾银行间短率周二仍在高位徘徊。今日为年底前倒数第二个交易日，因市场对年底因素保持谨慎，多数在此前已将资金缺口避开，今日场中需求略趋疲弱，然而因各家资金多缺不一，加以额度配置未能完全吻合，致短率高位难降。

市场交易人士指出，上日拆款市场尾盘出现0.67-0.68%的高位利率，但成交量不大，主要是大型银行对票券商的少量支应。今日虽说整体市场资金需求不高，但相对短票利率还在0.70-0.80%间来回，部分票券商也愿以近日利率高位0.66%附近拆款填补缺口，让拆款市场的利率相对稳定。

〞虽然银行是多钱，但还是很多人觉得年底就放帐上，滥了就滥了。〞一家本地银行交易主管说。

交易员指出，由于部分有缺口的金融机构今日已提前调度明日资金，预估明天年底当日利率不会再大幅变动，顶多是少量票券商缺口仍得以较高利率拆入。

本地时间11:25时：

--台币兑美元 早盘升约2.5分，报31.736。

--台湾加权股价指数 在平盘整理，报9,284.98点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.405%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.388-0.430%，上日在0.295-0.450%；一周拆款利率区间暂在0.390-0.640%，上日在0.385-0.670%；两周拆款市场暂成交在0.580-0.660%，上日在0.570-0.660%。

**跨年短票利率低位松动**

短票市场方面，由于流动性增加，银行的短票买气持续改善，加上票券商资金缺口多数以较便宜的拆款资金因应，今日不少票券商表示短票交易量较小，券源反而不足，造成短票低位利率见到跌破0.70%至0.65%。

此外，龙头银行亦下调买票利率0.5基点。不过特定银行未调整其买票高位利率，加上部分票券商仍有缺口需求，高位利率0.87%今日仍见成交，形成市场交投利率高低位区间超过20基点的罕见市况。

〞买盘变强了，利率也有下来。〞一票券商交易员说。

交易员预估明日市场应能平稳度过，但也对情势保守看待。多数将在今日午后即先行预框明日资金，以免届时无法完全弥平缺口。

今日票券商与银行承作的跨年自保短票利率区间在0.65-0.87%，上日在0.70-0.87%。0.80%以上的高位利率成交持续偏少。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.736%，前日平均利率在0.804%；60天自保短票买卖断平均成交利率上日落在0.76%，前日平均利率在0.80%。

今日台湾央行存单到期2,518.7亿台币，发行金额待午后公布。 本周三央行存单到期2,250亿台币，周四及周五为台湾元旦连续假期，金融市场暂停交易。

下周央行存单到期总额为2兆73.1亿台币，落点分别为周一7,858.3亿、周二1,866.00亿、周三1,131.00亿、周四6,444.80亿及周五2,773.00亿。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为558亿台币，累积超额准备为7,455亿台币、加计前期1%的超额准备为9,214亿台币。

**公司债RP利率走高**

债券市场附买回(RP)利率稳中趋扬。资调人士表示，今日投信资金偏紧，银行也控管RP承做，使得部分券商调度不易，公司债利率走高。

一证券商指出，由于先前并未严格控管年底资金落点，这两天投信到期解钱的比例明显增加，只得向银行或劳退基金调度，不过银行对公司债要求较高，使得承做利率走高到0.67-0.68%。

〞投信被赎回量很大，没新钱进来，很惨。〞一位证券商交易员说。

不过票券商方面则未受影响，一交易员称，先前就已经不准投信将落点摆在年底。

〞之前你若是同情他们，现在惨的就是你。〞该交易员说。

今日公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%；公司债RP成交0.65-0.68%，上日在0.63-0.66%。

大型票券商与金融机构承作的跨月公债附买回利率则成交在0.48-0.53%；跨月公司债附买回利率成交约在0.56-0.61%。