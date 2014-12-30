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亚洲 | 2014年 12月 31日 星期三 07:36 BJT

****主要国家经济指标预测--12月31日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                          　 公布时段       预估值      前值
    0030  澳洲民间部门信贷                                11月          +0.5%     +0.6%
              房屋信贷                                                    --      +0.6%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)              12月27日当周        29.0       28.0
              四周均值(万人)                                              --     29.025
              续请失业金人数(万人)                  12月20日当周       237.5      240.3
    1445  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                    12月         60.1       60.8
    1500  美国成屋待完成销售指数                           11月           --      104.1
                        指数变动(较前月)                                +0.5%     -1.1%
    
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           　公布时段       现值      预估值
    12月30日(二)
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)            　　   12月        +0.2%      +0.2%      
                            (较上年同期)                           　  +7.2%      +7.5%      
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                　  　 11月        +3.1%      +2.6%      
                  民间贷款                                         　  -0.9%      -1.0%      
                  M3三个月移动平均年增长率                         　  +2.7%        --       
    0900  意大利企业信心指数                          　　 12月       　97.5       96.7       
    1100  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)           　　 11月        -0.2%        --       
                               (较上年同期)                        　  -1.2%        --       
  　1400  美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)   10月      　+0.8%      +0.4%      
                            未经季节调整房价指数(较前月)               -0.1%　     持平
                            房价指数(较上年同期)                  　   +4.5%      +4.4%      
    1500  美国消费者信心指数                               12月         92.6       93.0       
    1530  美国达拉斯联储服务业营收指数                     12月         20.5        --        
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)          　 　   12月         持平      -0.1%  　  
                              (较上年同期)                     　　　  +0.8%      +0.8% (完)
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