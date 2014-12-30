主要国家经济指标预测--12月31日****

台湾经济指标预测--4月19日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲民间部门信贷 11月 +0.5% +0.6% 房屋信贷 -- +0.6% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月27日当周 29.0 28.0 四周均值(万人) -- 29.025 续请失业金人数(万人) 12月20日当周 237.5 240.3 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 60.1 60.8 1500 美国成屋待完成销售指数 11月 -- 104.1 指数变动(较前月) +0.5% -1.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月30日(二) 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +7.2% +7.5% 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 11月 +3.1% +2.6% 民间贷款 -0.9% -1.0% M3三个月移动平均年增长率 +2.7% -- 0900 意大利企业信心指数 12月 97.5 96.7 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.2% -- (较上年同期) -1.2% -- 1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 10月 +0.8% +0.4% 未经季节调整房价指数(较前月) -0.1% 持平 房价指数(较上年同期) +4.5% +4.4% 1500 美国消费者信心指数 12月 92.6 93.0 1530 美国达拉斯联储服务业营收指数 12月 20.5 -- 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 12月 持平 -0.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% (完)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 +10%* 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 银行间普遍多钱，跨月拆款需求疲弱 * 大行调降短票利率，但发票量稀疏 记者 董永年 路透台北4月18日 - 台湾银行间短率周二持稳低位。资金调度人士表示，市场缺乏紧缩因子，银行间普遍 多钱，再加上央行并未积极冲销，使得市场资金相当宽裕，短率陆续靠向区间低位。 他们表示，银行已可提供跨月拆款，不过今日拆入方缺口较上日更小，在本提存期将是多钱的预期心理影 响下，跨月拆款的交易零零星星。 〞需求蛮低迷的，只好下午去排队，但央行也没照单收。〞一位拆出方资调人员说。 一大型票券商交易员则称，今天因为缺口很小，到期的拆款几乎都没续。到月底前，除了周五因发票量例 行性增加使得缺口较大外，其余都没有太大的资金需求。 另一大型银行资调人士表示，已经可以提供跨月拆款，只比一周拆款利率高1个基点，但到目前为止都没 有需求。 本地时间17:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元