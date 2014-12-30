《热点透视》新兴市场若崩盘，投资者何处藏身?

中国金融：银行不良资产证券化试点扩围，试点额度仍为500亿人民币--报载
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy mukherjee
路透新加坡12月30日 - 哈佛大学经济学家Jeffrey Frankel表示，新兴市场遵循圣经中的一条定律：七个荒年，紧接着是七个丰年。每过15年，就会爆发一场危机。
从这个角度来说，一场崩盘几乎注定要到来。在全球廉价资金供应的推动下，发展中经济体经历了六年的急速信贷扩张，民间和公共部门债务已经大幅膨胀。自2007年年底以来，中国债务总规模与国内生产总值(GDP)之比上升了90个百分点，巴西和捷克分别上升了30个和40个百分点。
这种过度举债的模式通常都会戛然而止。持续七年的石油美元热潮终结于1982年的拉美债务危机；1997年亚洲金融危机也给此前的七年繁荣划上句号。新一轮崩溃的导火索可能是美国公债收益率失控上涨，导致资金大量流出发展中国家。
如果新兴市场出事，投资者何处安身？有三个可能的避难场所。在东欧，受制裁打击的俄罗斯经济直线下滑，波兰经济也放慢增长。但匈牙利在总理欧尔班的领导下，经济增速反而快于2008年金融危机之前，其货币福林重拾部分竞争力，贸易实现顺差，信贷问题也日渐缓解。
在拉丁美洲，中国需求放缓让10年来的大宗商品出口热告一段落。秘鲁贸易逆差扩大；巴西和智利的贸易顺差缩小；委内瑞拉和阿根廷的GDP成长也陷入停滞。但总统培尼亚领导下的墨西哥经济却取得出色表现，实现了贸易平衡，经济成长相当强劲，信贷扩张却较温和。
在亚洲，最可能充当避险天堂的是菲律宾。该国经济成长迅速，政府财政状况也比以前大有改善。在2015年，菲律宾也许会被某些有望收获改革红利的较大经济体给比下去。但印度、印尼仍有较大风险，韩国也处在通缩边缘。
自2013年中期一度遭遇资产抛售后，很多新兴市场宁肯牺牲国内需求也要降低对热钱的依赖。对它们而言，这个“七年饥荒”可能是在崩溃没有出现的情况下就开始了。即便如此，似乎没有几个发展中国家为长期美国公债收益率达到比方说4%的水平做好准备。如果情况不妙，那么匈牙利、墨西哥和菲律宾将是最有吸引力的避险天堂。(完) (编译 王颖；审校 郑茵)
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
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