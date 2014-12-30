《热点透视》新兴市场若崩盘，投资者何处藏身?

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撰稿 Andy mukherjee

路透新加坡12月30日 - 哈佛大学经济学家Jeffrey Frankel表示，新兴市场遵循圣经中的一条定律：七个荒年，紧接着是七个丰年。每过15年，就会爆发一场危机。

从这个角度来说，一场崩盘几乎注定要到来。在全球廉价资金供应的推动下，发展中经济体经历了六年的急速信贷扩张，民间和公共部门债务已经大幅膨胀。自2007年年底以来，中国债务总规模与国内生产总值(GDP)之比上升了90个百分点，巴西和捷克分别上升了30个和40个百分点。

这种过度举债的模式通常都会戛然而止。持续七年的石油美元热潮终结于1982年的拉美债务危机；1997年亚洲金融危机也给此前的七年繁荣划上句号。新一轮崩溃的导火索可能是美国公债收益率失控上涨，导致资金大量流出发展中国家。

如果新兴市场出事，投资者何处安身？有三个可能的避难场所。在东欧，受制裁打击的俄罗斯经济直线下滑，波兰经济也放慢增长。但匈牙利在总理欧尔班的领导下，经济增速反而快于2008年金融危机之前，其货币福林重拾部分竞争力，贸易实现顺差，信贷问题也日渐缓解。

在拉丁美洲，中国需求放缓让10年来的大宗商品出口热告一段落。秘鲁贸易逆差扩大；巴西和智利的贸易顺差缩小；委内瑞拉和阿根廷的GDP成长也陷入停滞。但总统培尼亚领导下的墨西哥经济却取得出色表现，实现了贸易平衡，经济成长相当强劲，信贷扩张却较温和。

在亚洲，最可能充当避险天堂的是菲律宾。该国经济成长迅速，政府财政状况也比以前大有改善。在2015年，菲律宾也许会被某些有望收获改革红利的较大经济体给比下去。但印度、印尼仍有较大风险，韩国也处在通缩边缘。