中国债市动态：资金转紧短券收益率及IRS上行，年终结算致成交稀少

路透上海12月30日 - 中国银行间债市周二早盘现券及IRS(利率互换)同步上行，其中IRS升近6-7bp(基点)。交易员表示，部分机构进入年终结算提前关账，交易业务停止，致现券成交稀少；惟资金面转紧，短券收益率涨幅稍明显。

“资金有点紧，说是SLO(短期流动性调节工具)到期有点影响，现券没什么成交，短端几笔交易就(把收益率)带起来了，”上海一券商交易员称，今天不少机构都关账，不做交易了。

上海另一银行交易员表示，金融债短端收益率涨幅3-4bp，长债2-3bp，资金紧有点扰动，不过市场还没有特别紧张，所以央行也暂时不作为。

中国央行公开市场逾一个月未进行常规操作，以空窗作别2014年。从以往经验来看，元旦后央行继续袖手旁观的可能性还是很大，逆回购重启可能要迟至2月春节前时点。不过考虑到例行缴准和缴税等可能对短期资金面造成扰动，若没有降准等长久的流动性补充手段出台，一定时期内SLO、SLF和MLF等创新型工具仍大有可为。

上述券商交易员表示，现券这波行情主要赌资金宽松，现在资金最松的时候已经过去一波，春节前资金还会紧张，且考虑到1月政策面利好消息有限，不论信贷、资金都貌似一般，所以继续做的动力也不大。

“还是喜欢短端，确定性高些，资金松下来，(曲线)也没陡起来啊，长端冲不上去，变陡只能靠短端，”他称。

中国银行间市场周二早盘资金供给意外收紧，因有市场传言今日有SLO到期，续做与否暂时未有定论，大行出资意愿明显减退，导致借款难度增加。七天期回购利率较此前收窄跌幅，隔夜品种则反弹逾10个基点(bp)。

在本月中旬路透发出央行续做部分到期的MLF(中期借贷便利)，并对数家银行进行SLO操作的消息后，后续还有央行进行了SLO操作等传言出现，但官方一直未予确认或否认。

国债期货主力合约TF1503 早盘收报96.540元人民币，较上日结算价跌0.316元或0.33%。