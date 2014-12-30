中国汇市：人民币早盘触及逾六个月新低，月末购汇与美元走强推动

* 人民币早盘触及逾六个月新低

* 因月末购汇与隔夜美元走强

* 结售汇新细则料扩大市场波幅

路透北京12月30日 - 中国人民币兑美元即期 周一早盘触及逾六个月新低，中间价连续第二日走低，因隔夜美元指数 上探29个月高位，且进口企业临近月底时购汇需求相对较大。境外CNH市场走弱亦抑制在岸结汇需求。

交易员称，新公布的银行结售汇业务细则将令美元空头不太容易被逼空，且扩大市场波幅，但短期影响不明显。

“做多美元的比较多一点，最低离跌停位没差多少点。月底购汇盘肯定是有的，最近对人民币整个升值的预期不是很强，明年人民币贬值的预期在。”一股份行交易员表示。

北京时间12:04，人民币兑美元即期报6.2285元，上日收报6.2218元；早盘最低报6.2362，创出今年6月25日以来新低。今日人民币兑美元中间价 为6.1224元，上日中间价为6.1205元。

另一外资行交易主管表示，取消银行结售汇综合头寸挂钩外汇贷存比后，对某一个交易日而言，银行可以更多地卖出美金，只要保证一周平均的综合头寸符合外管局规定的下限即可。由于暂时还无法确定银行整体需要调整的金额，目前人民币未表现出明显的升值倾向。但随着银行操作空间加大，预计市场中长期的波幅也将扩大。

为便利银行结售汇业务，促进外汇市场发展，中国外汇管理局最新发布管理办法，将整合银行即期结售汇、衍生品业务的市场场准入；银行结售汇综合头寸考核由日变周，并取消了综合头寸挂钩外汇贷存比的政策。

全球汇市，美元兑欧元周二在29个月高点附近徘徊，之前希腊投票结果导致议会解散，并点燃了金融市场将陷入动荡的忧虑。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3630/80，上日尾盘为6.3605。

北京时间12:04，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2339/59元，上一交易日尾盘报6.2342元。