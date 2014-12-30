更新版 1-中国外汇：银行结售汇综合头寸考核将由日变周，人民币波动料加剧

* 结售汇综合头寸考核将由日变周

* 取消综合头寸挂钩外汇贷存比

* 银行头寸管理灵活性增强

* 人民币中长期波动料加剧 (新增更多细节和评论)

路透北京12月30日 - 中国国家外汇管理局发布管理办法，将整合银行即期结售汇、衍生品业务的市场准入；银行结售汇综合头寸考核由日变周，并取消综合头寸挂钩外汇贷存比的政策。市场人士认为，此举将增强银行头寸管理灵活性，但本质上没有太大变化，对汇市影响更侧重于中长期。

交易员称，取消挂钩贷存比对汇市影响较小，因近期银行贷存比本身在下降，且在人民币双向波动时代下，已无需通过综合头寸与贷存比挂钩来抑制人民币快速升值；但考核期限由日变周后，银行只需令当周平均美元空头头寸符合外管局下限即可，操作空间的加大或扩大人民币汇率的中长期波动，同时美元空头亦不容易被逼空。

“外汇局原来有个20号文，银行的综合头寸要和外币贷存比挂钩；当时都是升值预期， 银行不得不被动持有一定（美元多头）头寸，满足20号文要求。当时是在升值背景下，减缓升值设定的。现在都贬值行情了，也没必要有这个限定了。”一中资大行交易员表示。

银行结售汇综合头寸是指外汇指定银行持有的因人民币与外币间交易形成的外汇头寸，由银行办理符合外汇管理规定的对客户结售汇业务、自身结售汇业务和参与银行间外汇市场交易所形成。

另一外资行交易主管表示，原先贷存比超过规定时，银行需以一定比例买入美元；取消挂钩外汇贷存比后，由于暂时还无法确定银行整体需要调整的金额，目前人民币还未表现出明显的升值倾向。预计明年新规实施后，各银行还要再计算各自头寸，以确定是否需要卖出此前被动持有的美元长头寸。

“举个例子，一家银行下限是负一千万(美元)，按以前规定，假如这个月贷存比超过75%的限额，下个月开始一千万下限就没有了；如果没超过，下个月一千万还是有的。所以银行会去紧张，每到月底会去看它的外币贷存比。”一股份行交易员表示。

另一股份行交易主管亦称，在新规定下，银行外汇亏损时可以做自身售汇；原来外汇亏损不能售汇，只能用下年度的利润或持有美元长头寸来冲。

外管局网站周一晚间发布的相关办法将自2015年1月1日起实施，内容还包括下放银行资本金（营运资金）本外币转换审批权限，取消银行代债务人结售汇审批。

外管局此前规定，银行应按日管理全行头寸，使每个交易日结束时的头寸保持在外管局核定限额内。对于临时超过限额的，银行应在下一个交易日结束前调整至限额内。每个银行对应的限额不尽相同，大银行相对较多。