路透调查：新加坡第四季GDP料较上年同期增长2.0%，低于第三季

中国金融：银行不良资产证券化试点扩围，试点额度仍为500亿人民币--报载
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
* 数据：新加坡第四季GDP初值 * 公布时间：1月2日0000 GMT * 路透调查结果：经季调环比年率为成长3.0%，同比成长2.0% 路透新加坡12月30日 - 路透调查显示，新加坡第四季经济同比成长 速度料放缓，之前公布的11月制造业产出数据远逊于预期。 路透调查中12位受访分析师的预估中值为，新加坡第四季国内生产总 值(GDP)料较上年同期扩张2.0%，低于第三季的2.8%。 上周发布的数据显示，新加坡11月制造业产出较上年同期下降2.8%， 为2013年6月以来最大同比降幅，亦远远不及市场预期的增长1.2%。 第四季经季节调整的GDP环比年率料为成长3.0%，比第三季的3.1%略 有放缓。 第四季GDP初值将于当地时间1月2日上午8点公布(0000GMT)。 全球经济复苏不均衡和出口黯淡，妨碍了新加坡2014年的经济成长。 另外，政府希望降低对海外劳工的依赖，导致劳动力市场供应紧张和 薪资上涨压力。分析师称，这种供应面因素也影响了经济成长。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27