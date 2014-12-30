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亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 12:57 BJT

路透调查：新加坡第四季GDP料较上年同期增长2.0%，低于第三季

* 数据：新加坡第四季GDP初值
    * 公布时间：1月2日0000 GMT
    * 路透调查结果：经季调环比年率为成长3.0%，同比成长2.0%

    路透新加坡12月30日 - 路透调查显示，新加坡第四季经济同比成长
速度料放缓，之前公布的11月制造业产出数据远逊于预期。
    
    路透调查中12位受访分析师的预估中值为，新加坡第四季国内生产总
值(GDP)料较上年同期扩张2.0%，低于第三季的2.8%。
    
    上周发布的数据显示，新加坡11月制造业产出较上年同期下降2.8%，
为2013年6月以来最大同比降幅，亦远远不及市场预期的增长1.2%。    
    
    第四季经季节调整的GDP环比年率料为成长3.0%，比第三季的3.1%略
有放缓。
    
    第四季GDP初值将于当地时间1月2日上午8点公布(0000GMT)。
    
    全球经济复苏不均衡和出口黯淡，妨碍了新加坡2014年的经济成长。
    
    另外，政府希望降低对海外劳工的依赖，导致劳动力市场供应紧张和
薪资上涨压力。分析师称，这种供应面因素也影响了经济成长。(完)
  
 (编译 王颖；审校 张涛)
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