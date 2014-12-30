路透调查：新加坡第四季GDP料较上年同期增长2.0%，低于第三季

* 数据：新加坡第四季GDP初值 * 公布时间：1月2日0000 GMT * 路透调查结果：经季调环比年率为成长3.0%，同比成长2.0% 路透新加坡12月30日 - 路透调查显示，新加坡第四季经济同比成长 速度料放缓，之前公布的11月制造业产出数据远逊于预期。 路透调查中12位受访分析师的预估中值为，新加坡第四季国内生产总 值(GDP)料较上年同期扩张2.0%，低于第三季的2.8%。 上周发布的数据显示，新加坡11月制造业产出较上年同期下降2.8%， 为2013年6月以来最大同比降幅，亦远远不及市场预期的增长1.2%。 第四季经季节调整的GDP环比年率料为成长3.0%，比第三季的3.1%略 有放缓。 第四季GDP初值将于当地时间1月2日上午8点公布(0000GMT)。 全球经济复苏不均衡和出口黯淡，妨碍了新加坡2014年的经济成长。 另外，政府希望降低对海外劳工的依赖，导致劳动力市场供应紧张和 薪资上涨压力。分析师称，这种供应面因素也影响了经济成长。(完) (编译 王颖；审校 张涛)