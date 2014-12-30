《全球汇市》欧元兑美元触及29个月低位，希腊面临提前选举点燃忧虑

中国金融：银行不良资产证券化试点扩围，试点额度仍为500亿人民币--报载
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
近几个月来美元与日本股市同步上涨，特别是因为外资抛售日圆对冲其股票仓位。
外汇市场将关注今日稍晚的经济指标，比如美国消费者信心数据和CaseShiller房价指数，这些指标可能进一步说明，相比欧元区和日本，美国经济持续强劲。
美国联邦储备理事会(美联储，FED)迈向加息，而欧洲、日本和瑞士仍采取刺激举措，这预料仍将是2015年市场的主要题材，而此一题材已扶助美元对一篮子主要货币今年触及八年高点。
澳元兑美元 小跌0.1%报0.8120。
澳元今年迄今已贬值近9%，全球大宗商品价格下跌和国内经济成长低迷令其承压。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2140 1.2151 -0.09 -11.68 1.3745
美元/日圆 120.41 120.65 -0.20 +14.35 105.30
欧元/日圆 146.18 146.60 -0.29 +1.00 144.73
美元/瑞郎 0.9908 0.9897 +0.11 +10.98 0.8928
英镑/美元 1.5516 1.5512 +0.03 -6.28 1.6556
美元/加元 1.1642 1.1632 +0.09 +9.62 1.0620
澳元/美元 0.8130 0.8130 +0.00 -8.78 0.8913
新西兰元/美元 0.7782 0.7787 -0.06 -5.17 0.8206
澳元/日圆 97.890 97.700 +0.19 +4.30 93.850
新西兰元/日圆 93.700 93.310 +0.42 +8.44 86.410
英镑/日圆 186.83 187.15 -0.17 +7.17 174.33
澳元/新西兰元 1.0446 1.0438 +0.08 -3.71 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 许娜/高琦/洪曦/朱晓军/张明钧; 审校 杜明霞/王兴亚/王洋/张荻/龚芳)
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27