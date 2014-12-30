《全球汇市》欧元兑美元触及29个月低位，希腊面临提前选举点燃忧虑

外汇市场将关注今日稍晚的经济指标，比如美国消费者信心数据和CaseShiller房价指数，这些指标可能进一步说明，相比欧元区和日本，美国经济持续强劲。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)迈向加息，而欧洲、日本和瑞士仍采取刺激举措，这预料仍将是2015年市场的主要题材，而此一题材已扶助美元对一篮子主要货币今年触及八年高点。