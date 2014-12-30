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亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 13:02 BJT

《全球汇市》欧元兑美元触及29个月低位，希腊面临提前选举点燃忧虑

近几个月来美元与日本股市同步上涨，特别是因为外资抛售日圆对冲其股票仓位。

外汇市场将关注今日稍晚的经济指标，比如美国消费者信心数据和CaseShiller房价指数，这些指标可能进一步说明，相比欧元区和日本，美国经济持续强劲。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)迈向加息，而欧洲、日本和瑞士仍采取刺激举措，这预料仍将是2015年市场的主要题材，而此一题材已扶助美元对一篮子主要货币今年触及八年高点。

澳元兑美元 小跌0.1%报0.8120。

澳元今年迄今已贬值近9%，全球大宗商品价格下跌和国内经济成长低迷令其承压。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2140 1.2151 -0.09 -11.68 1.3745

美元/日圆 120.41 120.65 -0.20 +14.35 105.30

欧元/日圆 146.18 146.60 -0.29 +1.00 144.73

美元/瑞郎 0.9908 0.9897 +0.11 +10.98 0.8928

英镑/美元 1.5516 1.5512 +0.03 -6.28 1.6556

美元/加元 1.1642 1.1632 +0.09 +9.62 1.0620

澳元/美元 0.8130 0.8130 +0.00 -8.78 0.8913

新西兰元/美元 0.7782 0.7787 -0.06 -5.17 0.8206

澳元/日圆 97.890 97.700 +0.19 +4.30 93.850

新西兰元/日圆 93.700 93.310 +0.42 +8.44 86.410

英镑/日圆 186.83 187.15 -0.17 +7.17 174.33

澳元/新西兰元 1.0446 1.0438 +0.08 -3.71 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 许娜/高琦/洪曦/朱晓军/张明钧; 审校 杜明霞/王兴亚/王洋/张荻/龚芳)
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