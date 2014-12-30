香港股市：下跌，希腊疑虑带来冲击

路透上海12月30日 - 香港股市周二表现不及大陆股市，自从9月占中活动以来大都如此。

“占中活动(对股市)造成负面冲击；一些投资人担心这是否会再次发生，”Harris Fraser资深投资分析师Andy Wong表示。

Wong并表示，香港投资者也一直在对希腊等其他市场的事件做出反应。香港金融市场的开放性，使其对全球流动性情况特别敏感。