国际油市：布兰特期货跌向五年低位近57美元，供应过剩疑虑罩顶

中国金融：银行不良资产证券化试点扩围，试点额度仍为500亿人民币--报载
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
美国原油2月期约 下跌0.28美元，至每桶53.33美元，该期约周一结算下跌1.12美元，日内曾触及52.90美元低位--亦为2009年5月以来最低。
“石油输出国组织(OPEC)并没有减产的迹象，”东京Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示。
他表示，明年初布兰特原油可能跌至每桶55美元，美国原油可能跌至50美元。
交易商目前关注美国每周库存数据。
行业组织美国石油协会(API)稍晚公布周度报告；美国能源部辖下的能源资料协会(EIA)将于周三公布每周库存数据。
利比亚石油供应受到影响，亦支撑油价。利比亚一名石油官员周一表示，与东部港埠Hariga连结的油田产出为每日12.8万桶，此前大火及战斗活动导致Es Sider及Ras Lanuf港口的出口中止。
全球供应增长与近期OPEC不愿减产，都令今年油价重创。布兰特原油料将录得年度最大美元跌幅。
布兰特原油与美国原油都料将录得2008年以来最大年度百分比跌幅。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 蔡美珍)
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27