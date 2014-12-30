国际油市：布兰特期货跌向五年低位近57美元，供应过剩疑虑罩顶

美国原油2月期约 下跌0.28美元，至每桶53.33美元，该期约周一结算下跌1.12美元，日内曾触及52.90美元低位--亦为2009年5月以来最低。

“石油输出国组织(OPEC)并没有减产的迹象，”东京Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示。

他表示，明年初布兰特原油可能跌至每桶55美元，美国原油可能跌至50美元。

交易商目前关注美国每周库存数据。

行业组织美国石油协会(API)稍晚公布周度报告；美国能源部辖下的能源资料协会(EIA)将于周三公布每周库存数据。

利比亚石油供应受到影响，亦支撑油价。利比亚一名石油官员周一表示，与东部港埠Hariga连结的油田产出为每日12.8万桶，此前大火及战斗活动导致Es Sider及Ras Lanuf港口的出口中止。

全球供应增长与近期OPEC不愿减产，都令今年油价重创。布兰特原油料将录得年度最大美元跌幅。

布兰特原油与美国原油都料将录得2008年以来最大年度百分比跌幅。(完)

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