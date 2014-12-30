台湾股市：量缩小幅收低，随亚股拉回修正

路透台北12月30日 - 台湾股市周二小幅收低。分析师称，亚洲股市今日普遍拉回，台股在年底倒数第二个交易日也回档稍事整理，投资人进场意愿不高，成交量较上日萎缩。

台湾加权股价指数 收低0.19%或17.85点，报9,268.43点；今日成交初值 为712.40亿台币，上交易日修正后为827.63亿。

〞台股明天结束交易后就有四天假期，指数应该就在这附近混了。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。

他表示，市场普遍关心2015年元月行情会如何表现，预料在1月中旬美国企业公布财报与财务预测前，大盘指数会维持在9,000-9,350点较大区间内震荡整理。9,350点以上卖压将会较为沉重，但也不排除有再测9,500点的机会。