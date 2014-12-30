台湾股市：量缩小幅收低，随亚股拉回修正

中国金融：银行不良资产证券化试点扩围，试点额度仍为500亿人民币--报载
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
路透台北12月30日 - 台湾股市周二小幅收低。分析师称，亚洲股市今日普遍拉回，台股在年底倒数第二个交易日也回档稍事整理，投资人进场意愿不高，成交量较上日萎缩。
台湾加权股价指数 收低0.19%或17.85点，报9,268.43点；今日成交初值 为712.40亿台币，上交易日修正后为827.63亿。
〞台股明天结束交易后就有四天假期，指数应该就在这附近混了。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。
他表示，市场普遍关心2015年元月行情会如何表现，预料在1月中旬美国企业公布财报与财务预测前，大盘指数会维持在9,000-9,350点较大区间内震荡整理。9,350点以上卖压将会较为沉重，但也不排除有再测9,500点的机会。
亚洲股市周二扩大跌幅，隔夜大宗商品价格大跌，以及希腊政局的不确定性均促使投资者不愿在2014年的最后几天冒险。 (完)
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27