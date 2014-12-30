日本个股：丰田将无法达成2014年中国销售逾110万辆目标--高管

中国金融：银行不良资产证券化试点扩围，试点额度仍为500亿人民币--报载
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
路透北京12月30日 - 由于中国经济放缓的速度快于预期，并因此引发当地车市价格战，丰田汽车 可能无法达成2014年在中国销售超过110万辆的目标。
两位公司高管对路透表示，丰田与其两家中国合资企业将无法达成销售目标，2015年的销售量将略高于100万辆。研究机构IHS Automotive估计丰田2014年的销售量为109万辆，2015年为115万辆。
销售未达标凸显日本车商在中国的经营困境，即便中、日两国因领土争议恶化的外交关系已经恢复。德国高级汽车品牌愈来愈多车款的定价，接近日系主流车款，也令情况雪上加霜。
从2010年起，丰田汽车便非正式订下在中国每年销售100万辆的目标，2013年91.75万辆的销售数据，接近该目标。
但这两位不愿具名的高管表示，由于中国经济成长降温到接近24年来最低速度，迫使丰田从第三季开始逐步修改销售计划。这两位高管并未获授权对媒体发言。
他们表示，以丰田的豪华车品牌雷克萨斯(Lexus)2014年的销售来说，销售目标已从原本8.5万辆，下修至目前的7.5万辆左右。
其中一名高管表示，丰田销售较预期疲软的原因之一，是来自德国豪华汽车品牌的竞争。
德国豪华汽车品牌经销商为达到成长目标，针对产品线较低阶的车款，祭出大幅折价，售价足以比美日系非豪华车款。
这两名高管表示，2015年改款车种相对较少，将使明年成长率大致齐平整体市场。IHS预估市场成长7.1%至2,490万辆。(完)
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27