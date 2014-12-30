亚航事件：加里曼丹岛附近海域发现的残骸疑似来自失联客机--印尼官员

中国金融：银行不良资产证券化试点扩围，试点额度仍为500亿人民币--报载
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
路透雅加达12月30日 - 印尼交通部一位官员周二表示，在加里曼丹岛海岸线附近的浅海海域发现的红白色残骸可能来自于亚航 失联客机。
印尼交通部负责航空运输的官员Djoko Murjatmodjo向记者称：“残骸是红白双色的...我们将检查其是否来自于该架飞机。有可能是来自于该飞机的机身。”
他还表示，基于残骸的大小和颜色，这可能是来自于失联客机。(完) (编译 王洋; 审校 朱晓军)
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27