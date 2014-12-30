日本股市：日经指数封关日收低1.6%，但全年累计上涨7.1%

日经指数今年大涨7.1%，受日本央行大规模资产购置计划，以及日圆 贬值提升企业获利提振。该指数2013年跳升57%，日本首相安倍晋三的货 币宽松政策提供了支撑。 日本市场将休市至1月5日。 权重股软银 与发那科株式会社 周二分别下跌1.8%与 1.5%。 东证股价指数 下跌1.2%，报1,407.51点。该指数今年上涨8.1 %。JPX-日经400指数 今日跌1.3%，收报12,768.42点，今年累 计上扬8.5%。(完)