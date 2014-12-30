版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 14:31 BJT

日本股市：日经指数封关日收低1.6%，但全年累计上涨7.1%

日经指数今年大涨7.1%，受日本央行大规模资产购置计划，以及日圆
贬值提升企业获利提振。该指数2013年跳升57%，日本首相安倍晋三的货
币宽松政策提供了支撑。
    
    日本市场将休市至1月5日。
    
    权重股软银 与发那科株式会社 周二分别下跌1.8%与
1.5%。
    
    东证股价指数 下跌1.2%，报1,407.51点。该指数今年上涨8.1
%。JPX-日经400指数 今日跌1.3%，收报12,768.42点，今年累
计上扬8.5%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐