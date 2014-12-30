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市场报道 | 2014年 12月 30日 星期二 14:56 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：希腊政局疑虑打压信心

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    * 美元/日圆下跌0.30%，欧元/美元跌0.19%，欧元/日圆跌0.51%，欧
元/澳元跌0.16%
    * 日经指数下跌1.6%，沪综指跌0.57%，MSCI明晟亚太地区(除日本)
指数跌0.74%，美国10年期公债收益率2.1880%
    * 希腊面临提前选举，股市和债市大跌 
    * 日本执政联盟承诺下调企业税率--税改计划草案 
    * 中国银行结售汇综合头寸考核将由日变周，人民币波动料加剧 
(完)
      

 (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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