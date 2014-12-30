《汇市简讯》欧洲盘初：希腊政局疑虑打压信心

0644GMT * 美元/日圆下跌0.30%，欧元/美元跌0.19%，欧元/日圆跌0.51%，欧 元/澳元跌0.16% * 日经指数下跌1.6%，沪综指跌0.57%，MSCI明晟亚太地区(除日本) 指数跌0.74%，美国10年期公债收益率2.1880% * 希腊面临提前选举，股市和债市大跌 * 日本执政联盟承诺下调企业税率--税改计划草案 * 中国银行结售汇综合头寸考核将由日变周，人民币波动料加剧 (完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)