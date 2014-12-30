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货币新闻 | 2014年 12月 30日 星期二 15:30 BJT

俄罗斯金融：卢布兑美元震荡走强逾5%，逆转盘初跌势

路透莫斯科12月30日 - 俄罗斯卢布兑美元周二盘初在震荡交投中大幅走强，逆转开盘跌势。

0716 GMT，卢布兑美元 涨约3%至56.45卢布，兑欧元 升1.5%至69.93。

随后，卢布兑美元盘初涨幅扩大至逾5%。

俄罗斯央行周二称，财政部在12月26日售出8,000万美元干预汇市。(完)

(编译 朱晓军；审校 白云)
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