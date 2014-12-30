更新版 1-中国汇市：人民币创逾九个月最大单日涨幅，外汇新规释放结汇热情

* 人民币劲扬并创逾九个月最大单日涨幅 * 盘中触及逾六个月新低 * 结售汇新细则出台，银行忙抛美元长头寸 * 新规料扩大市场波动 (更新收盘报价和评论) 路透北京12月30日 - 中国人民币兑美元即期 周二逆转收升0.32%，创今年3 月24日以来最大单日涨幅，日内一度触及逾六个月新低。交易人士称日内外管局公布结售汇 新规后，银行忙于抛出手中的美元多头，使人民币大幅上涨。 新的银行结售汇业务细则取消综合头寸与存贷比挂钩，市场预计下周一会有较多目前被 迫持有的美元头寸抛出，因此提前沽出部分主动持有的头寸。 “新年回来第一个交易日肯定抛头寸的比较多嘛，那手头也没有留美元长头寸的必要。 再说离新年就两个交易日了，大家都想轻装上阵，保留头寸过年的愿望比较低。”一外资行 交易员说。 该交易员总结说，当前大家都尽量减少持有隔夜美元多头，客盘方面也“有什么客盘就 扔”，尽量降低持有成本和风险。加上央行引导的因素，估计今年收盘会在6.20元下方。 为便利银行结售汇业务，促进外汇市场发展，中国外汇管理局最新发布管理办法，将整 合银行即期结售汇、衍生品业务的市场场准入；银行结售汇综合头寸考核由日变周，并取消 了综合头寸挂钩外汇贷存比的政策。 中间价连续第二日走低，因隔夜美元指数 上探29个月高位。 交易员称，根据新公布的银行结售汇业务细则，银行只需令当周平均美元空头头寸符合 外管局规定下限即可，操作空间的加大或提高人民币汇率的中长期波动，同时美元空头亦不 容易被逼空。 另一外资行交易主管表示，原先当贷存比超过规定时，银行需以一定比例买入美元；取 消挂钩外汇贷存比后，对某一个交易日而言，银行可以更多地卖出美元，预计明年新规实施 后，银行还要再计算各自头寸，以确定是否需要卖出此前被动持有的美元长头寸。 他并表示，短期人民币贬值空间相对有限。因目前中间价变动不大，且近期中国贸易顺 差依然高企，在月初公布进出口数据时中间价一般会升值，这将进一步释放即期汇率的贬值 压力。 全球汇市，欧元兑美元周二跌至29个月低位，因希腊宣布提前选举，让该国陷入了新的 政治动荡。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2020 6.2218 0.32% 中间价 6.1224 6.1205 -0.03% 成交额 153亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.86% (上限± 日高 日低 2%) 日内波动幅度(pips) 422 6.1940 6.2362 2014年来即期升贬值幅度 -2.39% 1年期美元/人民币掉期升水< 1630 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :10 1年期NDF 6.3495/45 6.3605 CNH即期 6.2166/86 6.2342 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹/李然；审校 黄凯)