版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 30日 星期二 15:39 BJT

亚航事件：搜救人员发现疑似屍体及行李踪迹--印尼媒体

路透雅加达12月30日 - 印尼媒体周二报导，一名参与搜救的飞行员在加里曼丹岛西海岸发现疑似一具屍体、救生衣、行李和疑似亚航 失联飞机残骸。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐