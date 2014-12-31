中国数据：12月制造业PMI终值49.6，创七个月低点--汇丰

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透北京12月31日 - 汇丰(HSBC)/Markit周三联合公布，中国12月制造业采购经理人指数(PMI) 终值降至49.6的七个月低点，略高于初值的49.5。上月终值为50.0。
Markit提供的新闻稿显示，12月新订单分项指数跌破荣枯线至49.7，为八个月低点。该数据略高于其初值49.6。
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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