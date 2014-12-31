版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 31日 星期三 09:45 BJT

中国数据：12月制造业PMI终值49.6，创七个月低点--汇丰

路透北京12月31日 - 汇丰(HSBC)/Markit周三联合公布，中国12月制造业采购经理人指数(PMI) 终值降至49.6的七个月低点，略高于初值的49.5。上月终值为50.0。

Markit提供的新闻稿显示，12月新订单分项指数跌破荣枯线至49.7，为八个月低点。该数据略高于其初值49.6。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐