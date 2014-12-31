香港热股：南车北车落实合并组成＂巨无霸＂，H股复牌分别涨33%和近44%

路透香港12月31日 - 停牌两个多月的中国两大轨道交通车辆生产企业--中国北车 和中国南车 公布合并计划，周三恢复股份买卖后，其H股开盘分别暴涨近44%和逾33%。

而北车A股 与南车A股 复牌后亦双双封死在涨停价位。