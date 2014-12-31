香港热股：南车北车落实合并组成＂巨无霸＂，H股复牌分别涨33%和近44%

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透香港12月31日 - 停牌两个多月的中国两大轨道交通车辆生产企业--中国北车 和中国南车 公布合并计划，周三恢复股份买卖后，其H股开盘分别暴涨近44%和逾33%。
而北车A股 与南车A股 复牌后亦双双封死在涨停价位。
根据合并方案，中国南车将以换股的形式吸收合并中国北车，换股比例为1:1.1，即每一股中国北车股票换取1.1股中国南车股票，与市场预期一致。按停牌前价格，两公司合并后的总市值近1,600亿元人民币。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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