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货币新闻 | 2014年 12月 31日 星期三 09:34 BJT

香港热股：南车北车落实合并组成＂巨无霸＂，H股复牌分别涨33%和近44%

路透香港12月31日 - 停牌两个多月的中国两大轨道交通车辆生产企业--中国北车 和中国南车 公布合并计划，周三恢复股份买卖后，其H股开盘分别暴涨近44%和逾33%。

而北车A股 与南车A股 复牌后亦双双封死在涨停价位。

根据合并方案，中国南车将以换股的形式吸收合并中国北车，换股比例为1:1.1，即每一股中国北车股票换取1.1股中国南车股票，与市场预期一致。按停牌前价格，两公司合并后的总市值近1,600亿元人民币。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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