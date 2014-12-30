《汇市简讯》美元/日圆买盘小幅上移

0709 GMT * 整体看，有涨回121.86的空间 * 121.86为12月8日创下的2014年高点 * 市场近期在115.57寻获坚实支撑 * 115.49是105.20-121.86一波涨势的38.2%回档位 * 目前我们计划在119.60做多 * 如欲浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/weg73w(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 朱晓军；审校 白云)