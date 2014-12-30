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亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 15:27 BJT

《汇市简讯》美元/日圆买盘小幅上移

0709 GMT
    
    * 整体看，有涨回121.86的空间
    * 121.86为12月8日创下的2014年高点
    * 市场近期在115.57寻获坚实支撑
    * 115.49是105.20-121.86一波涨势的38.2%回档位
    * 目前我们计划在119.60做多
    * 如欲浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/weg73w(完)

          
      
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 (编译 朱晓军；审校 白云)
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