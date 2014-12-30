金属期市：伦铜接近四年半低点，市场担心中国需求放缓

中国金融：银行不良资产证券化试点扩围，试点额度仍为500亿人民币--报载
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
“我们认为铜价略微有些下跌空间，如果跌至每吨6,000美元，我不会感到意外，”上海一金属交易商称。
“低价受明年中国需求预期的影响更大，显然没人有强大信心，而且中国流动性趋紧已引发一些忧虑。”
一项路透调查显示，中国12月制造业增速料放缓至18个月最低，这进一步表明中国经济持续低迷，可能促使当局出台更多刺激措施。
为了增加流动性并重振企业投资，中国央行将从明年起对存款统计口径进行调整，将部分原在同业往来项下统计的存款纳入各项存款范围。
不过，中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2015年中国经济将呈现稳中缓降态势，预计GDP(国内生产总值)增长7%左右，今年预计增长7.3%。
截至周五，上海期交所所属仓库的铜库存较此前一周增长约14%，触及近五个月高位105,522吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/于春红; 审校 田建华/蔡美珍)
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27