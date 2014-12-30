金属期市：伦铜接近四年半低点，市场担心中国需求放缓

“我们认为铜价略微有些下跌空间，如果跌至每吨6,000美元，我不会感到意外，”上海一金属交易商称。

“低价受明年中国需求预期的影响更大，显然没人有强大信心，而且中国流动性趋紧已引发一些忧虑。”

一项路透调查显示，中国12月制造业增速料放缓至18个月最低，这进一步表明中国经济持续低迷，可能促使当局出台更多刺激措施。

为了增加流动性并重振企业投资，中国央行将从明年起对存款统计口径进行调整，将部分原在同业往来项下统计的存款纳入各项存款范围。

不过，中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2015年中国经济将呈现稳中缓降态势，预计GDP(国内生产总值)增长7%左右，今年预计增长7.3%。

截至周五，上海期交所所属仓库的铜库存较此前一周增长约14%，触及近五个月高位105,522吨。(完)

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