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亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 15:41 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶创3月来最大单日涨幅，市场憧憬中国需求升温

上海期交所主力5月期胶合约 涨630元人民币，收报每吨13,315元人民币，为10月31日以来最高。

Yutaka Shoji分析师Jiong Gu称，上海胶价也受助于中国当局采取措施缓解流动性环境。

人们担忧马来西亚和泰国大生产商的橡胶供应可能受当前洪灾影响，这也支撑了胶价。

新加坡商品交易所(SICOM)近月1月合约 最新报每公斤147.60美分，下跌0.4美分。

TOCOM期胶价格本月上涨逾6%，但年线料连续第二年下挫，因供应充足和中国等需求疲弱。

期胶年线下跌约22%，为2011年以来最大降幅，10月胶价曾创下逾五年低点。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华/朱晓军；审校 杜明霞/高琦)
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