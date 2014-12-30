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亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 15:43 BJT

全球金市：股市下跌推动黄金小涨，但美元强势令金价涨幅受限

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                    价格     变动    涨跌%    
    现货金         1188.1    5.39     0.46
    现货银          15.83    0.08     0.51
    现货铂金       1208.5    15.8     1.32
    现货钯金       808.47    2.97     0.37
    COMEX期金      1187.6     5.7     0.48
    COMEX期银       15.85   0.071     0.45
    汇率
    欧元/美元       1.214    
    美元指数       90.228   

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

          
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 高琦/陈宗琦；审校 杜明霞/于春红)
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