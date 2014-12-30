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货币新闻 | 2014年 12月 30日 星期二 16:08 BJT

亚航事件：印尼官员称“95%”确定加里曼丹岛外海残骸来自失联客机

路透雅加达12月30日 - 印尼搜救机构主管周二称，他有95%的把握确定加里曼丹岛外海的残骸是来自失联的亚航客机。（完）
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