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亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 15:52 BJT

路透基点：九家银行加入香港宽频44.6亿港元贷款高级银团--TRLPC

路透香港12月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，九家银
行在高级银团阶段加入香港宽频网络有限公司的44.6亿港元(5.75亿美元)
联贷案。
    
    这九家银行分别为：东亚银行、台湾银行、法国巴黎银行、国泰世华
银行、东方汇理银行、恒生银行、兆丰国际商银、Natixis及台北富邦银
行。
    
    原始牵头行兼簿记行(MLAB)摩根大通与上述九家银行，在12月22日签
约承贷相等金额。
    
    消息人士称，此案将在明年展开一般银团筹组。
    
    财务条款包括，在香港宽频网络进行IPO以前，公司总体债务水平最
高不能超过48亿港元，IPO之后，最高净杠杆比率介于4.75-6倍，此外还
有一条款规定最低利息覆盖率(利息保障倍数)为2.15倍。
    
    贷款包括：A部分31亿港元子弹式定期贷款，B部分11.6亿港元子弹式
定期贷款，以及C部分2亿港元循环信贷。
    
    A和C部分的初始利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码206个基点，
B部分利率为较Hibor加码275个基点。
    
    基于集团净杠杆率，三部分贷款的利率介于165-275个基点。
    
    交易牵头行摩根士丹利已邀请银行参与较高级别的认贷。
    
    两家持股公司--City Telecom International Ltd和Metropolitan L
ight Co Ltd--料为A/B部分的借款人以及C部分的担保人。香港宽频网络
则为C部分的借款人以及A/B部分的担保人。
    
    A部分款项将用于债券再融资，该笔债券原本是私募股权公司CVC Asi
a Pacific为收购香港电视网络有限公司发债25亿港元的再融资。B部分是
为了进行资产重组，C部分则作为运营资本。
    
    路透旗下IFR报导，香港宽频网络本月稍早向港交所提交IPO申请。IP
O预计集资约5亿美元，在2015年第一季上市。高盛、摩根大通及瑞银负责
安排IPO。(完)
      
    

 (编译 蔡美珍；审校 白云)
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