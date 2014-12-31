中国货币市场：七天回购开盘报4.51%，上日加权利率4.6368%

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透上海12月31日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在4.51%，上日该期限加权平均利率为4.6368%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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4.51% 4.7500% 4.6368%
周二银行间市场质押式回购总成交金额为10,422.15 亿元，上日为10,931.97亿元；其中，隔夜品种成交6,218.34亿元，上日为7,474.06亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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