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货币新闻 | 2014年 12月 31日 星期三 09:02 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报4.51%，上日加权利率4.6368%

路透上海12月31日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在4.51%，上日该期限加权平均利率为4.6368%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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4.51% 4.7500% 4.6368%

周二银行间市场质押式回购总成交金额为10,422.15 亿元，上日为10,931.97亿元；其中，隔夜品种成交6,218.34亿元，上日为7,474.06亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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