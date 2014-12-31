更新版 1-中国数据：12月汇丰制造业PMI终值创七个月低点，新订单跌破50关口

* 12月制造业PMI终值49.6，为七个月最低

* 新订单分项跌破50并创八个月低点

* 新出口订单被小幅下修，但较上月上升

* 年底制造业进一步下滑，需进一步放松政策

路透北京12月31日 - 汇丰中国12月制造业PMI终值略微上修，但仍录得七个月低点。新订单分项指数则自4月以来首次跌破50关口，并创下八个月最低，反映制造业进一步下滑，未来仍需放松货币政策。

汇丰(HSBC)/Markit周三联合公布，中国12月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为49.6，略高于初值的49.5。上月终值为50.0。

Markit提供的新闻稿显示，新订单分项指数虽然较初值小幅上修0.1个点至49.7，但却是八个月来首次跌破荣枯线水准。多种迹象显示，在最新的调查期间内相对低迷的市场状况导致客户需求下滑。

“正如此前初值所见，国内需求拖累指数下滑，因为新订单自今年4月以来首次出现萎缩。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价称，该数据确认了制造业在年底之际出现进一步下滑。

他并表示，相信经济活动的疲软以及通胀下滑压力的加剧，说明未来几个月政府需要进一步放松货币政策。

Markit数据并显示，新出口订单指数较上月仍有所上升。数家受访企业认为这主要是因为海外客户需求稳健。 产出指数连续第二个月低于50关口，表明中国制造业产出在进一步下滑。

就业指数仍然是连续第14个月位于荣枯线下方，中国制造业12月仍在继续压缩用工，只是压缩步伐放缓至了五个月最慢。

数据公布后，中国股市 反应不大，最新小涨0.10%；澳元兑美元 则走高至0.8200上方，最新涨0.37%，报0.8211美元，高于20日移动均线。

中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2015年中国经济将呈现稳中缓降态势，预计GDP增长7%左右，政策方面建议继续实施积极的财政政策，适当扩大财政赤字。

统计局上周六公布的1-11月工业企业利润同比增速续降至5.3%，较1-10月回落1.4个百分点；其中11月当月工业利润同比并创27个月最大单月降幅，表明中国经济仍面临较大的下行压力。

国家统计局将于周四(1月1日)上午0900公布12月官方制造业PMI。路透综合11家分析机构预估中值显示，12月官方制造业PMI料降至18个月低点50.1。