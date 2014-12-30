《路透晚报》--12月30日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数封关日收低1.6%，但全年累计上涨7.1%

日本股市周二以收跌结束2014年封关日，投资者在新年连续假期之前结清仓位，同时希腊政治忧虑损及冒险意愿。日经指数收低1.6%，报17,450.77点。

--中国股市：综指创近五年收盘新高，地产、保险板块涨幅居前

中国股市沪综指震荡近收平。分析师指出，元旦节前市场交易氛围清淡，板块分化仍明显，盘中热点围绕前期金融、基建等强势板块展开，中小板、创业板走势持续偏弱。沪综指收报3,165.81点，跌2.21点或0.07%，上证A股今日成交4,370亿元人民币，上个交易日为5,554亿元，较上一交易日减二成。

--香港股市：恒生指数收低1.1%，创两周来最大单日跌幅

香港股市收低，海内外的不确定性升高，打击投资人信心。投资人担心占中事件对香港本地经济的影响，而希腊政局的不确定性，亦打压年底的风险意愿。恒生指数收跌1.1%，至23,501.10点，为两周来最大单日跌幅。恒生国企指数跌1.5%，至11,844.10点。

--汇市：欧元兑美元触及29个月低位，希腊面临提前选举点燃忧虑

欧元兑美元跌至29个月低位，因希腊宣布提前选举，让该国陷入了新的政治动荡。希腊执政联盟周一未能获得足够选票选出总统，从而为明年提前选举铺平道路。市场现在担心希腊左翼激进联盟党或将赢得大选，那样就会打乱希腊获取国际援助的计划。

0840GMT时，欧元兑美元报1.2174，稍早一度触及1.2130，为2012年8月以来最低位。

--国际油市：布兰特期货跌破每桶57美元，供应过剩疑虑罩顶

布兰特原油期货续跌，为连续第四日下跌，已跌破每桶57美元，全球供应过剩疑虑抵销了利比亚产出受影响的担忧。然美国上周原油库存料减少90万桶的预估抑制跌势。在12月19日止当周，美国原油库存曾升至创同期纪录高位。0848GMT，布兰特原油下跌1.04美元至每桶56.84美元，美国原油跌0.76美元至每桶52.85美元。

--全球金市：股市下跌推动黄金小涨，但美元强势令金价涨幅受限

黄金小幅走高，因股市走弱。但金价涨幅有限，因美元指数徘徊在近九年高位，削弱了黄金的避险魅力。0849GMT时，现货金持报每盎司1,189.10美元。

--金属期市：伦铜接近四年半低点，市场担心中国需求放缓

伦敦期铜小幅下跌，连续第五日走低，接近四年半低点，因市场担心中国需求放缓。0854GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.50美元，报每吨6,288.50美元。