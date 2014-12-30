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亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 16:48 BJT

新兴汇市：中国外管局新政助人民币由跌转升，新兴亚币大多走软

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55.40
    泰铢             32.86     32.97   +0.33   +0.00     
32.86
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44.40
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    印度卢比       63.55     63.67   +0.20   -2.75     
61.80
    马币            3.5005    3.4970   -0.10   -6.43    3
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    (完)
    
      
      
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 (编译 朱晓军/陈宗琦；审校 蔡美珍/于春红)
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