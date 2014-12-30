香港经济：美国圣诞销售升4%领先传统市场，消费态度仍审慎--贸发局

路透香港12月30日 - 香港贸易发展局周二发表报告称，今年全球圣诞销售情况大致较去年有所上升，美国零售上涨4%，领先传统市场；并以价格适中的货品及实用品的销售情况较佳，因消费者保守审慎。

贸发局指出，传统市场如英国、德国、日本的圣诞销情也平稳增长，但法国及意大利则下降。新兴市场方面，中国内地、拉丁美洲、中东欧地区的销情保持稳健增长。各类产品中，电子产品如智能电话、平板电脑、可穿戴技术产品销情最为突出。

贸发局环球市场首席经济师潘永才表示，虽然初期环球复苏能够支持消费，但消费者仍将继续持审慎态度。

＂物有所值仍然是消费者的首要考虑，消费者更广泛使用互联网搜寻产品讯息及比较价格。＂他说。