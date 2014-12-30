香港经济：美国圣诞销售升4%领先传统市场，消费态度仍审慎--贸发局

中国金融：银行不良资产证券化试点扩围，试点额度仍为500亿人民币--报载
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
路透香港12月30日 - 香港贸易发展局周二发表报告称，今年全球圣诞销售情况大致较去年有所上升，美国零售上涨4%，领先传统市场；并以价格适中的货品及实用品的销售情况较佳，因消费者保守审慎。
贸发局指出，传统市场如英国、德国、日本的圣诞销情也平稳增长，但法国及意大利则下降。新兴市场方面，中国内地、拉丁美洲、中东欧地区的销情保持稳健增长。各类产品中，电子产品如智能电话、平板电脑、可穿戴技术产品销情最为突出。
贸发局环球市场首席经济师潘永才表示，虽然初期环球复苏能够支持消费，但消费者仍将继续持审慎态度。
＂物有所值仍然是消费者的首要考虑，消费者更广泛使用互联网搜寻产品讯息及比较价格。＂他说。
他并指出，大部份进口商和零售商为迎合消费者的习惯，将保持保守态度，分散货源，并将订单分拆，达至更短的交货期及更具竞争力的价格。同时在采购和货物产地选择方面，将由中国内地转移至亚洲其他低成本的地区。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27