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亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 16:53 BJT

香港经济：美国圣诞销售升4%领先传统市场，消费态度仍审慎--贸发局

路透香港12月30日 - 香港贸易发展局周二发表报告称，今年全球圣诞销售情况大致较去年有所上升，美国零售上涨4%，领先传统市场；并以价格适中的货品及实用品的销售情况较佳，因消费者保守审慎。

贸发局指出，传统市场如英国、德国、日本的圣诞销情也平稳增长，但法国及意大利则下降。新兴市场方面，中国内地、拉丁美洲、中东欧地区的销情保持稳健增长。各类产品中，电子产品如智能电话、平板电脑、可穿戴技术产品销情最为突出。

贸发局环球市场首席经济师潘永才表示，虽然初期环球复苏能够支持消费，但消费者仍将继续持审慎态度。

＂物有所值仍然是消费者的首要考虑，消费者更广泛使用互联网搜寻产品讯息及比较价格。＂他说。

他并指出，大部份进口商和零售商为迎合消费者的习惯，将保持保守态度，分散货源，并将订单分拆，达至更短的交货期及更具竞争力的价格。同时在采购和货物产地选择方面，将由中国内地转移至亚洲其他低成本的地区。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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