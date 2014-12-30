台湾汇市：台币兑美元大致收平，年底持续消化出口商抛汇卖需

* 台币兑美元大致收平 * 年底消化出口商抛汇卖需 * 明日主交易区间暂看31.670-31.730 路透台北12月30日 - 台币兑美元 周二大致收平。交易员表示，由于 年底消化部分出口商抛汇卖需及日圆午盘微幅升破120，带动台币实质交投区间偏升靠向31. 700，明日为2014年最后一天交易日料持续去化出口商抛汇需求，将带动台币实质交投区间 微扬。 汇银人士指出，随着中国外管局释出银行结售汇交易放宽的新政策 ，令人 民币由贬转升，且外资连两日买超台股达132亿台币，外资盘中交投略偏向买汇，预期年底 出口商抛汇需求增温，明日台币实质交投有望小幅升破31.700。 〞今天美元买盘不多，进口商又不进场。〞一位本地官股银行交易员说。 资金流向方面，交易员并称，依照往年经验，从新历年底至农历过年，出口商抛汇卖需 皆将持续出笼，惟此前台币趋贬已消化许多出口商抛汇卖压，后续关注出口商实际抛汇量能 ，反观进口商近日交投则偏向观望。 交易员预估明日台币实质交易区间暂看在31.670-31.730；今日台币主要交易区间在31. 704-31.750，上日交易区间在31.692-31.760。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度 较上日尾盘稍有增加；一个月远汇报价 尾盘在31.730/31.750左右，上日纽约 盘收在31.758。 台湾股市周二小幅收低0.19%，收报9,268.43点。证交所资料显示，外资及陆资在台股 买超23.88亿台币；连续两个交易日买超共计132.49亿台币。 金管会主委曾铭宗周二称，外资至上日累计净汇入金额为1,922亿美元。较11月底净汇 入总量约1,930亿美元，12月至29日外资净汇出约8亿美元。 周二为韩国今年最后一个交易日，韩元 今日在震荡交投中收低，在国内市场收报 1,099.3，周一收报1,097.8。2014年全年下跌4%，创2008年来最大年度跌幅，周三和周四将 休市。 中国人民币周二上涨，此前中国当局称将从1月1日起放宽银行结售汇交易。但多数新兴 亚币微跌，因希腊出现政局不确定性后，避险情绪油然而生。 本周余日全球重要经济事件与数据包括： 12/30(二)：美国10月CaseShiller20个城市房价指数、美国消费者信心指数、韩国消费 者物价指数； 12/31(三)：美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国成屋待完成销售指数、中国12月滙 丰制造业PMI终值、台湾央行标售364天期定存单； 1/1(四)：韩国进出口数据、台湾金融市场休市； 1/2(五)：欧元区12月Markit制造业PMI终值、美国12月Markit制造业PMI终值、美国11 月建筑支出和12月ISM制造业PMI、台湾金融市场休市。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.766 31.761 31.704-31.784 31.780 6.46 6.89 元太外汇经纪公司 31.765 31.760 31.703-31.784 31.778 2.32 3.02 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.010/0.020 0.000/0.015 美元/台币六个月期 -0.040/-0.025 -0.055/-0.045 (完)