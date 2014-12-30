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货币新闻 | 2014年 12月 30日 星期二 17:17 BJT

中港个股：南航副总经理陈港及运行总监田晓东涉嫌职务犯罪被立案侦查

路透香港12月30日 - 中国南方航空 周二称，公司副总经理陈港及运行总监田晓东因涉嫌职务犯罪被立案侦查，董事会并已免去两人的职务。

南航的声明称，公司是于今天接到控股股东南航集团通知两人被立案侦查，但未有透露更多细节。

公司表示，事件不影响公司正常经营。（完）

欲浏览上市公司的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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