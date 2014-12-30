《全球汇市》日圆受避险行为提振劲扬，油价和股市下滑

中国金融：银行不良资产证券化试点扩围，试点额度仍为500亿人民币--报载
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2168 1.2151 +0.14 -11.47 1.3745
美元/日圆 119.51 120.65 -0.94 +13.49 105.30
欧元/日圆 145.42 146.60 -0.80 +0.55 144.63
美元/瑞郎 0.9880 0.9897 -0.17 +10.66 0.8928
英镑/美元 1.5534 1.5512 +0.14 -6.17 1.6556
美元/加元 1.1631 1.1632 -0.01 +9.52 1.0620
澳元/美元 0.8156 0.8130 +0.32 -8.49 0.8913
新西兰元/美元 0.7823 0.7787 +0.46 -4.67 0.8206
欧元/瑞郎 1.2024 1.2028 -0.03 -2.01 1.2271
欧元/英镑 0.7831 0.7828 +0.04 -5.62 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.5243 9.5463 -0.23 +7.65 8.8474
美元/挪威克朗 7.4354 7.4580 -0.30 +22.57 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云/朱晓军/陈宗琦；审校 田建华/高琦/蔡美珍)
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27