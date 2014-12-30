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亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 17:26 BJT

《全球汇市》日圆受避险行为提振劲扬，油价和股市下滑

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2168 1.2151 +0.14 -11.47 1.3745

美元/日圆 119.51 120.65 -0.94 +13.49 105.30

欧元/日圆 145.42 146.60 -0.80 +0.55 144.63

美元/瑞郎 0.9880 0.9897 -0.17 +10.66 0.8928

英镑/美元 1.5534 1.5512 +0.14 -6.17 1.6556

美元/加元 1.1631 1.1632 -0.01 +9.52 1.0620

澳元/美元 0.8156 0.8130 +0.32 -8.49 0.8913

新西兰元/美元 0.7823 0.7787 +0.46 -4.67 0.8206

欧元/瑞郎 1.2024 1.2028 -0.03 -2.01 1.2271

欧元/英镑 0.7831 0.7828 +0.04 -5.62 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.5243 9.5463 -0.23 +7.65 8.8474

美元/挪威克朗 7.4354 7.4580 -0.30 +22.57 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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