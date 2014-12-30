香港金融：金融发展局建议改革上市公司权益披露制度，助降低合规成本

路透香港12月30日 - 香港金融发展局周二发表报告建议，改革上市公司权益披露制度，此举有助降低合规成本，并与全球主要金融市场规则趋同。

报告指出，市场参与者一直十分关注香港的披露规则过于复杂、合规成本高，以及较易令人误堕法网，遭受刑事检控。香港的权益披露制度复杂，投资大众对现行的披露规则和豁免项目可能没有透彻了解，对他们来说，有关披露实际上未必能达到规定的原意。

即使香港证监会今年稍早更新披露权益的指引，但报告认为，根据现行的权益披露条文提供指引，或修订某些权益披露条文，都未必能够完全处理市场的疑虑。

金发局主席史美伦称，“沪港通最近开通，加上有关方面在区内推出了多项鼓励企业来港上市的措施，本港市场的投资者基础近期不断扩大，是开展改革香港权益披露制度工作的适当时机。”

“报告拟议的改动，有助香港的权益披露制度与全球主要金融市场的披露规则趋同。”她并称。

报告提出多项建议，以探讨权益披露制度内可更臻完善的地方，包括扩大/加强为披露目的而作出的豁免范围及无须披露的权益；把提交存档通知的时间划一；简化核准借出代理人制度及基金管理集团的综合权益/归属权益，以及把违反行为非刑事化，但证实有犯罪意图者除外。

金发局由香港特区政府于2013年成立，为一个高层次及跨界别的谘询机构，旨在就如何推动香港金融服务业的更大发展及金融产业策略性发展路向，征询业界并提出建议。（完）

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