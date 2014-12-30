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亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 17:24 BJT

台湾金融：明年银行对中小企业放款余额成长目标为2,400亿台币--金管会

路透台北12月30日 - 台湾金管会周二召开本地银行总经理业务联系会议，会中拟订2015年银行对中小企业放款余额预期成长目标为2,400亿台币，维持历年最高目标值。

金管会新闻稿并指，为强化银行风险承担能力，请银行业者针对不动产贷款应计提至少1.5%的备抵呆帐准备，并于2016年底前提足，会中呼吁银行尽早达成。

至于第三方支付方面，金管会也提及，随着科技进步及智慧型行动装置日益普及，包括陆续办理手机信用卡、QR Code行动支付、行动刷卡机(mobile POS)等行动支付服务，及开办网路交易代收代付、与大陆地区支付机构合作办理跨境网路交易代收代付等服务。

金管会统计今年前11月整体银行税前盈余达3,259亿台币，较去年同期成长27.85%；整体OBU税前盈余达879亿元，较去年同期成长57.81%。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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