台湾金融：明年银行对中小企业放款余额成长目标为2,400亿台币--金管会

中国金融：银行不良资产证券化试点扩围，试点额度仍为500亿人民币--报载
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
路透台北12月30日 - 台湾金管会周二召开本地银行总经理业务联系会议，会中拟订2015年银行对中小企业放款余额预期成长目标为2,400亿台币，维持历年最高目标值。
金管会新闻稿并指，为强化银行风险承担能力，请银行业者针对不动产贷款应计提至少1.5%的备抵呆帐准备，并于2016年底前提足，会中呼吁银行尽早达成。
至于第三方支付方面，金管会也提及，随着科技进步及智慧型行动装置日益普及，包括陆续办理手机信用卡、QR Code行动支付、行动刷卡机(mobile POS)等行动支付服务，及开办网路交易代收代付、与大陆地区支付机构合作办理跨境网路交易代收代付等服务。
金管会统计今年前11月整体银行税前盈余达3,259亿台币，较去年同期成长27.85%；整体OBU税前盈余达879亿元，较去年同期成长57.81%。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27