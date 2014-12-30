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债券 | 2014年 12月 30日 星期二 17:43 BJT

欧元债市：德国公债收益率持稳，料录得2008年以来最大年度跌幅

去年底一项路透调查预测10年期德国公债收益率(殖利率) 至2014年底将上涨至2%上方。但该公债收益率已下跌139个基点，为2008年以来最大跌幅。如果周二的年终收官再下跌2个基点，将是自1998年以来最大的年度跌幅。

上述预测可能反映了希腊的部分风险，但也假设经济成长幅度较高、没有通缩风险，也没有预测到因乌克兰与中东的政治紧张情势所引发的低风险资产需求。

意大利将进行今年最后一次欧元区公债标售，将标售高达75亿欧元的五年与10年期固定利率公债，与2020年到期的浮动利率公债。

10年期意大利公债收益率 微跌至1.97%，10年期西班牙公债收益率 报1.67%，两者皆位于纪录低点附近。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华/陈宗琦；审校 蔡美珍)
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