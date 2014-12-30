欧元债市：德国公债收益率持稳，料录得2008年以来最大年度跌幅

标题新闻：英国泰晤士报援引YouGov民调数据显示，首相将在6月8日大选中赢得114个多数席位
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去年底一项路透调查预测10年期德国公债收益率(殖利率) 至2014年底将上涨至2%上方。但该公债收益率已下跌139个基点，为2008年以来最大跌幅。如果周二的年终收官再下跌2个基点，将是自1998年以来最大的年度跌幅。
上述预测可能反映了希腊的部分风险，但也假设经济成长幅度较高、没有通缩风险，也没有预测到因乌克兰与中东的政治紧张情势所引发的低风险资产需求。
意大利将进行今年最后一次欧元区公债标售，将标售高达75亿欧元的五年与10年期固定利率公债，与2020年到期的浮动利率公债。
10年期意大利公债收益率 微跌至1.97%，10年期西班牙公债收益率 报1.67%，两者皆位于纪录低点附近。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华/陈宗琦；审校 蔡美珍)
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* 法国总统选举不确定性提振公债需求 * 朝鲜紧张局势升级 * 市场对美联储升息的预期降温 路透纽约4月18日 - 美国公债收益率周二跌至五个月低位，因投资者 对本周末举行的法国总统选举第一轮投票感到不安，且地缘政治紧张局势 持续，增加了对避险美债的需求。 法国民调显示，极右翼总统候选人勒庞和中间派候选人马克龙将在周 日第一轮投票中胜出，将进入5月7日举行的第二轮投票，不过，他们与保 守派候选人菲永和极左翼选人梅朗雄的支持率差距在不断拉近。 美国和朝鲜关系日趋紧张，近几周令投资者坐立不安。 “投资者忧虑法国大选，并担忧亚洲地缘政治局势，”道明证券利率 策略师Gennadiy Goldberg说。 英国卫报周二报导，美国军方正考虑拦截朝鲜试射的导弹，以显示其 军事实力。 美国副总统彭斯周二再次向日本承诺，美国决不会容忍朝鲜的核和导 弹野心，此前美国警告称，对叙利亚和阿富汗的局势打击显示出美国的决 心。 指标10年期美国公债 收益率盘中跌
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