路透基点：台湾国光生物科技入市寻求40亿台币贷款--TRLPC

路透香港12月30日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，人体 疫苗制造及销售商国光生物科技股份有限公司正入市寻求一笔40亿台币(1 ,260万美元)的贷款。 台湾土地银行为牵头行兼簿记行。台湾农业金库和台湾中小企业银行 分别承贷3亿台币，还有若干其他银行也在处理审批。 该案分为三部分：A部分为13亿台币的15年定期贷款，用于再融资；B 部分为8亿台币的七年定期贷款，用于资本支出；C部分为19亿台币的七年 期循环信贷，用于运营资本。 A和B部分由土地、工厂和机械设备担保，而C部分无担保。 A和B部分利率为较一年期邮政储蓄利率加码50个基点，而C部分为较 同基准加码55个基点。 银行受邀以三个层级加入。承贷10亿台币或以上，取得牵头行兼簿记 行头衔，有18个基点前端费。承贷5.00-9.99亿台币，取得联合主办行头 衔，有13个基点的费用。承贷3.00-4.99亿台币，有8个基点的费用。 A部分贷款宽免期为三年，之后分25次半年期不等额偿还，还款比例 分别为：3%(1-15)、5%(16-24)和10%(25)。 B部分贷款分五次半年期等额偿还，宽免期为五年。 C部分可用部分自第五年结束起分五次半年等额递减。 若A部分动用额度不足80%，有20个基点承诺费。 回复截止日期为1月31日。 借款方上次入市融资是在2011年5月的一笔35亿台币三年期贷款，当 时利率为较一年期邮政储蓄利率加码64个基点。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)