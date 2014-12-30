路透基点：台湾国光生物科技入市寻求40亿台币贷款--TRLPC

《中国报摘》--中国证券报4月19日
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透香港12月30日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，人体 疫苗制造及销售商国光生物科技股份有限公司正入市寻求一笔40亿台币(1 ,260万美元)的贷款。 台湾土地银行为牵头行兼簿记行。台湾农业金库和台湾中小企业银行 分别承贷3亿台币，还有若干其他银行也在处理审批。 该案分为三部分：A部分为13亿台币的15年定期贷款，用于再融资；B 部分为8亿台币的七年定期贷款，用于资本支出；C部分为19亿台币的七年 期循环信贷，用于运营资本。 A和B部分由土地、工厂和机械设备担保，而C部分无担保。 A和B部分利率为较一年期邮政储蓄利率加码50个基点，而C部分为较 同基准加码55个基点。 银行受邀以三个层级加入。承贷10亿台币或以上，取得牵头行兼簿记 行头衔，有18个基点前端费。承贷5.00-9.99亿台币，取得联合主办行头 衔，有13个基点的费用。承贷3.00-4.99亿台币，有8个基点的费用。 A部分贷款宽免期为三年，之后分25次半年期不等额偿还，还款比例 分别为：3%(1-15)、5%(16-24)和10%(25)。 B部分贷款分五次半年期等额偿还，宽免期为五年。 C部分可用部分自第五年结束起分五次半年等额递减。 若A部分动用额度不足80%，有20个基点承诺费。 回复截止日期为1月31日。 借款方上次入市融资是在2011年5月的一笔35亿台币三年期贷款，当 时利率为较一年期邮政储蓄利率加码64个基点。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%