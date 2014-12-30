版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 17:40 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--12月30日

路透香港12月30日 - 据交易所公告，2014年12月29日至2015年1月2日，港股通服务暂停
；沪股通于2015年1月1-2日亦因元旦假期关闭。
    
    以下为香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪股通市场数据摘要。
  
                       沪股通                            港股通            
                                                  
  每日额度余额    136.30亿元人民币（已用0.0%）                  暂停
  
 =================================================================================
    
    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                      买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中国平安                  244,982,090      316,450,987       561,433,077
   2    中信证券                   96,847,678      164,911,122       261,758,801
   3    中国银行                   27,716,114      170,001,816       197,717,930
   4    招商银行                   97,291,323       91,800,555       189,091,879
   5    保利地産                   30,774,451      104,389,710       135,164,161
   6    海螺水泥                   53,257,360       79,663,431       132,920,791
   7    中国建筑                   19,990,816       97,777,029       117,767,845
   8    上汽集团                   35,688,136       80,796,706       116,484,842
   9    中国太保                    1,551,403      100,534,335       102,085,738
  10    浦发银行                   23,357,201       77,334,278       100,691,478
 
    （完）
    
    浏览相关细节，请点选(here(20141230)C.pdf)
    

 (整理 雷美珍; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐