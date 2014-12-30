表格：沪港通市场数据摘要--12月30日

路透香港12月30日 - 据交易所公告，2014年12月29日至2015年1月2日，港股通服务暂停 ；沪股通于2015年1月1-2日亦因元旦假期关闭。 以下为香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪股通市场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 136.30亿元人民币（已用0.0%） 暂停 ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 244,982,090 316,450,987 561,433,077 2 中信证券 96,847,678 164,911,122 261,758,801 3 中国银行 27,716,114 170,001,816 197,717,930 4 招商银行 97,291,323 91,800,555 189,091,879 5 保利地産 30,774,451 104,389,710 135,164,161 6 海螺水泥 53,257,360 79,663,431 132,920,791 7 中国建筑 19,990,816 97,777,029 117,767,845 8 上汽集团 35,688,136 80,796,706 116,484,842 9 中国太保 1,551,403 100,534,335 102,085,738 10 浦发银行 23,357,201 77,334,278 100,691,478 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20141230)C.pdf) (整理 雷美珍; 审校 黄凯)