亚航事件：印尼搜救队伍找到尸体和残骸，证实来自失联的亚航客机

路透雅加达12月30日 - 参与搜索亚航 失联客机的印尼搜救队伍周二在加里曼丹岛西部外海找到了尸体和残骸，而该客机乘客的亲属听闻消息后放声痛哭。

印尼的亚航QZ8501航班周日早间与空管失去联络，当时正值恶劣天气。该航班是一架空中客车 的A320-200飞机，从印尼泗水飞往新加坡，机上搭载了162人。

印尼搜救机构证实，找到的残骸来自该客机。该机构主管Soelistyo称，找到了“不只一具”尸体。