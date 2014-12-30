亚航事件：印尼搜救队伍找到尸体和残骸，证实来自失联的亚航客机

《中国报摘》--中国证券报4月19日
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透雅加达12月30日 - 参与搜索亚航 失联客机的印尼搜救队伍周二在加里曼丹岛西部外海找到了尸体和残骸，而该客机乘客的亲属听闻消息后放声痛哭。
印尼的亚航QZ8501航班周日早间与空管失去联络，当时正值恶劣天气。该航班是一架空中客车 的A320-200飞机，从印尼泗水飞往新加坡，机上搭载了162人。
印尼搜救机构证实，找到的残骸来自该客机。该机构主管Soelistyo称，找到了“不只一具”尸体。
目前尚未找到该客机，也没有关于幸存者可能性的消息。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%