《中国债市每日综述》现券收益率及IRS略升，资金紧势尾盘基本缓解

* 现券收益率及IRS略升，国债期货小跌

* 主力机构削减资金供给，流动性显紧

* 午后隔夜供给尚可，尾盘有大行融出六天跨节资金

* 多数机构头寸已平，但对明日最后一个交易日仍谨慎以对

路透上海12月30日 - 中国银行间市场周二现券收益率及IRS略升，国债期货小跌，因资金面偏紧。交易员表示，市场传言称今日央行未续做到期的SLO(短期流动性调节工具)，国开行等主力机构减少资金供给，导致隔夜回购利率明显反弹，现券收益率略上，总体成交因年末原因仍清淡。

他们并指出，午盘部分信托、理财等中小机构有回款，向市场供应隔夜资金，尾段则有大行融出跨节的长期资金，整体供需基本能达到平衡。

“IRS和现券(收益率)都稍微上来一点，主要是资金的影响。”上海一商业银行交易员称，他指出，年末将至，现券成交已极为清淡，机构持券过节情绪浓厚。

针对资金面，华东一商业银行交易员指出，今日主要是国开行供给明显缩减，午后其向市场提供14天期限资金，但因价格因素，需求并不多。

他并指出，午后中段部分理财、信托和基金类机构有回款，融出隔夜资金，七天较为稀缺，而后尾盘随着大型银行融出六天期限资金，多数机构账面已平。

展望明日本年度最后一个交易日的资金，该交易员认为，仍需保持警惕，因今日整体七天跨节资金供给并不多，明日短期资金需求可能仍会不少，而多数机构已封账。

中债登和银行间同业拆借中心先后发布通知，今日系统关闭时间延长至18:30，31日则延长至21:00点。中债登并称，今明两日，若大额支付系统尚未关闭，债券系统延至大额支付系统关闭为止。银行间市场正常闭市时间为16:30。

现券方面，剩余期限约9.06年的国开行固息债140205券最新成交收益率 为4.03%，上日为4.00%。

国债期货主力合约TF1503 今日收报96.472元人民币，较上日结算价跌0.384元或0.40%。

**市场传SLO到期未续做且年末备付压力**

针对资金面收紧，市场传言称央行对到期的SLO未进行续做；华南一银行交易员指出，今日资金转紧除与年底前存款流动大有关外，市场传言有SLO到期，影响也十分明显。

“有可能是SLO到期，但这个也不透明，我们也是按时间猜测的。另外，我们存款走的多，年底备付又高，不好办。”她指出。

在本月中旬路透发出央行续做部分到期的MLF，并对数家银行进行SLO操作的消息后，后续还有央行进行了SLO操作等传言出现，但官方一直未予确认或否认。

央行公开市场今日仍无动作，至此常规操作已空窗逾一个月。 业内人士称，从以往经验来看，元旦后央行继续袖手旁观的可能性还是很大，逆回购重启可能要迟至2月春节前时点。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间18:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.5176 3.3557 +16.19 --

七天 4.6368 4.6267 +1.01 --

14天 5.6737 5.4303 +24.34 --

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0000 3.2400 -224.00 3,587.63

七天 2.5000 5.0500 -255.00 468.65

14天 4.0000 5.2200 -122.00 21.62

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5500 3.4000 +15.00 --

七天 4.7400 4.6500 +9.00 --

14天 5.5600 5.4500 +11.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.3800 3.4150 -3.50 --

七天 4.6390 4.7140 -7.50 --

三个月 5.1398 5.1385 +0.13 --