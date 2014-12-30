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货币新闻 | 2014年 12月 30日 星期二 18:04 BJT

亚航事件：印尼搜救队伍取回40具来自失联亚航客机的尸体--海军

路透雅加达12月30日 - 印尼海军发言人Manahan Simorangkir Kadispenal向路透表示，搜救队伍已从海面取回40具来自周日失联的亚航 客机的尸体。(完)
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