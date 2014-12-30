中国财政：收入将中低速增长，明年适当加大积极财政力度--财政部长

中国金融：银行不良资产证券化试点扩围，试点额度仍为500亿人民币--报载
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
路透北京12月30日 - 中国财政部部长楼继伟表示，中国财政收入将由高速增长转为中低速增长，要克服速度情结，实事求是地看待增速变化，提高财政资金使用效益，确保政策可持续。
他在全国财政工作会议上并称，要主动适应经济发展新常态，深入推进财税体制改革，继续实施积极的财政政策并适当加大力度，保持经济运行在合理区间。
“财政收入由高速增长转为中低速增长，要克服速度情结，实事求是地看待收入增速变化，防止竭泽而渔，坚决防止和纠正财政‘空转’行为，促进财政与经济良性互动、健康发展。”楼继伟说，加强财政管理，提高财政资金使用效益，盘活存量，用好增量。
他并针对做好明年的财政工作提出九大任务，其中包括落实积极财政政策各项措施以及促进经济结构调整和发展方式转变等。
他强调称，要加强政策预调微调，促进“三驾马车”更均衡地拉动增长，发挥投资拉动增长的关键作用，同时发挥出口促进增长的支撑作用，完善促进外贸有关政策措施。
“确保完成各项改革任务，继续推进简政放权...进一步加强地方政府性债务管理。”他并提到，加快推进营改增、消费税、资源税、个人所得税等税制改革，扎实做好推进政府购买服务、推广运用PPP（公私合作关系）模式、支持国企国资改革等其他重要改革工作。
在对外交流合作方面，楼继伟称，推进WTO环境产品协定以及中日韩自贸区等对外关税谈判工作，结合实施“一带一路”战略规划，加快推进基础设施互联互通；完成亚投行、金砖开发银行、中亚区域经济合作学院等筹建工作。
中国今年1-11月全国财政收入同比增长8.3%。 （完）
浏览全文请点选财政网站：www.mof.gov.cn/ (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27