中港证券：沪港通推出以来首次录得额度“零使用”，因卖盘超出买盘

中国金融：银行不良资产证券化试点扩围，试点额度仍为500亿人民币--报载
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
路透香港12月30日 - 上海与香港股票市场交易互联互通机制（沪港通）推出1个多月以来，首次录得额度“零使用”，因卖盘超出买盘。
据港交所 的资料显示，北向交易通道--沪股通 周二的每日额度余额为136.3亿元人民币，占额度的百分比为104%，出现“零使用”。
而南向交易通道港股通本周暂停服务，至下周一（5日）起照常。
港交所称，由于沪港通的每日额度余额均采用净额计算，即是以每日额度减去买盘订单再加卖盘成交金额计算所得，因此当卖盘成交金额多过买盘金额时，余额占额度百分比会大于100%。
而今天十大成交活跃股份之中，除了招商银行 之外，其余9只股票的卖盘均大于买盘，这个情况在首三位的平安保险 、中信证券 及中国银行 尤为明显。(见表： )
港交所此前统计，沪港通自11月17日开通以来首20个交易日，沪股通的平均每日成交额为58.4亿元，平均额度用量为32.9亿元，占每日额度25.3%；港股通平均每日成交额为7.57亿元（9.46亿港元），平均每日额度用量为4.77亿元，占每日额度4.5%。
试点初期设置每日额度限制。沪股通总额度为3,000亿元，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
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